Україна може відмовитися від участі в Євробаченні

При цьому зараз НОТУ веде переговори з групою Kazka з приводу участі в Євробаченні-2019.

Україна може відмовитися від участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019. Про це заявила член правління Національної громадської телерадіокомпанії (НОТУ) Олександра Кольцова, повідомляє Громадське.

Вона повідомила, що Громадське телебачення веде переговори з групою Kazka з приводу участі в Євробаченні.

“Але мені здається, зараз, в цій ситуації – це криза, на яке немає однозначної відповіді, правильного, тому що суспільство розділене”, – сказала Кольцова.

За її словами, вже до 8-10 березня Суспільне телебачення і представник України повинні подати організатору конкурсу номер з розкадровка.

На питання, що представником України може бути Kazka, а може бути ніхто, Кольцова відповіла: “Це може бути ніхто”.

Раніше повідомлялося, що другий претендент відмовився їхати на Євробачення. У Freedom-jazz girls band заявили про відмову репрезентувати Україну на цьому міжнародному пісенному конкурсі.