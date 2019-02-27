Венесуела розповіла про вміст спалених вантажівок на кордоні

Фури з гуманітарною допомогою, які спалили на кордоні Венесуели і Колумбії, були наповнені інструментами для створення барикад. Про це розповів глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаса в ході виступу в Раді Безпеки ООН, передає .

За словами Арреасы, одна з вантажівок підпалили з боку Колумбії з допомогою коктейлю Молотова. Всередині нього знайшли не тільки медикаменти та їжу, але і інструменти для барикад, дріт, огородження, а також цвяхи для озброєння, зазначив він.

Міністр додав, що летальна зброю проти демонстрантів на кордоні не використовувалося, а більшість поранених в результаті заворушень — це співробітники служб безпеки, солдати і поліцейські.

Вантажівки з гуманітарною допомогою доїхали до кордонів Венесуели 23 лютого. Фури не змогли потрапити на територію країни з боку Бразилії, а вантажівки з боку Колумбії спалили. Пізніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про розрив дипломатичних і політичних відносин з Колумбією і наказав колумбійським дипломатам залишити країну протягом доби.

Ситуація у Венесуелі загострилася 23 січня, коли після масових протестів спікер парламенту Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом. США, більшість членів ЄС і латиноамериканських країн визнали його легітимним главою держави. Росія і ряд інших держав оголосили про підтримку Мадуро.