Курс долара: рубль на нафтовій ковадлі Трампа

Курс долара відновив зростання на Московській біржі у вівторок, 26 лютого. У понеділок рубля не вдалося пробити планку 64, після чого російська валюта почала слабшати. На десятій ранку курс долара становив 65,62 рубля, на 13 копійок вище показника закриття торгів. Після цього долар продовжив дорожчати, курс доходив до 65,66 р. Курс євро на відкритті зріс на вісім копійок і коштував 74,49 руб.

Причин ослаблення нашої нацвалюти кілька, причому вони носять скоріше зовнішній характер. Це і реакція на новини про торговельній угоді між США і КНР, і на новини з нафтових ринків.

«Глобальні ринки зростали протягом дев’яти тижнів поспіль в очікуванні новин, що США і КНР дозволять торгові суперечності. Зміцнювалися сировинні валюти, до яких належить і наша. У минулі вихідні Дональд Трамп повідомив, що сторони вже близькі до укладення угоди.

Для ринків існує два стани — очікування події і настання події. Зараз всі надії і прогнози вже реалізувалися, подія настає, і у спекулянтів знижується мотивація грати на стороні ризикованих активів”, — коментує новини економіст, провідний аналітик компанії «Відкриття Брокер» Андрій Кочетков.

Крім того, напередодні президент США написав в «Твіттері», що ціни на нафту дуже високі, і ОПЕК варто скоротити свої зусилля з підтримки ринку, що погіршило прогнози щодо «чорного золота».

«Цей „твіт“ обійшовся нафти більш ніж у 3,5%. Якщо з ранку котирування були в районі 67 доларів за барель Brent, то до вечора опустилися до 64,5 доларів. На такому тлі рубль буде слабшати, тим більше, що з початку року він істотно зміцнився. Ми починали 2019-й з курсу долара 68-69, а зараз наближалися до 65 доларів», — говорить експерт.

Хороші новини в тому, що падіння курсу рубля за прогнозом не буде надто сильним. Адже макроекономічні показники говорять на його користь.

«Умов для сильного падіння немає, більше того, він може відновити зміцнення, тому що у нас позитивне сальдо платіжного і торгового балансів, бюджет виконується з профіцитом. Спостерігається підвищений попит на ОФЗ з боку як росіян, так і нерезидентів. Останні можуть готуватися до обмежень на володіння російським держборгом, але на вже наявні папери вони, швидше за все, не будуть введені», — вважає Андрій Кочетков.

Втім, на наступному тижні російській валюті, можливо, доведеться зіткнутися з локальним ослабленням.

«У Конгресі США будуть обговорюватися проблеми кібербезпеки, у зв’язку з чим майже напевно заговорять про Росії. Якщо обговорення торкнеться санкції, можна очікувати короткострокового ослаблення рубля. Але всі основні ризики вже закладені в поточному курсі і серйозних приводів для ослаблення нашої валюти немає. Тому ми прогнозуємо курс в коридорі 64,75−66,25 за долар», — прогнозує аналітик компанії «Відкриття Брокер».