«Єдина Росія» збирає з мешканців інформацію про подвійні нарахування за вивіз побутових відходів

«Єдина Росія» в рамках партійного проекту «Чиста країна» відкрила інтерактивний сервіс по збору звернень про проблеми з комунальною послугою «Поводження з твердими комунальними відходами (ТКО)». Про це заявив координатор партпроекту «Чиста країна», голова комітету Державної Думи з екології та охорони навколишнього середовища Володимир Бурматов.

«Даний сервіс являє собою зручний механізм для надсилання скарг і допоможе побачити реальну картину. По всіх надійшли зверненнями буде проведена робота. Спочатку за цим сигналам відпрацюють регіональні координатори партпроекту разом з регіональною владою, а потім, якщо ми не побачимо позитивної динаміки, будемо звертатися в Генеральну прокуратуру, домагатися перерахунків платежів», – пояснив депутат.

На сайті партійних проектів через вкладку «Повідом про подвійне платіж за поводження з відходами» (https://proekty.er.ru/node/75737 можна заповнити просту анкету з інформацією про те, який платіж за комунальні послуги був в 2018 році і як він змінився в 2019 році, і прикріпити фотографії цих платіжних документів.

Бурматов нагадав, що раніше були виявлені проблеми, з якими зіткнулися люди при оплаті послуг за поводження з відходами. «По-перше, подвійні платежі, що їх отримали мешканці більш ніж 20 регіонів. По-друге, іноді цей платіж буває «захований» у комунальній платіжці, і люди не розуміють, скільки вони за це платять, і незрозуміло, як регіональний оператор отримає гроші за це», – сказав парламентарій.

Він зазначив, що люди продовжують надсилати фотографії платіжних документів з скаргами на подвійний платіж за звернення з ТКО, коли одночасно збереглася стара плата за утримання житлового приміщення і разом з тим з’явилася нова комунальна послуга «поводження з ТКО». Таким чином люди отримують квитанції за послуги ЖКГ від регіонального оператора за звернення з ТКО і від керуючої компанії.

«Сума за житлову послугу ніяк не змінюється, хоча вона повинна знизитися, так як звідти вилучили послугу по поводженню зі сміттям. За допомогою громадського контролю Партія планує виявити випадки подвійного платежу за послугу по поводженню з відходами і прийняти щодо них заходи», – підсумував координатор партпроекту.

Регіональний координатор партійного проекту «Чиста країна», Радник губернатора Московської області в ранзі міністра Олександр Коган розповів, які завдання стоять перед Підмосков’ям у зв’язку з запуском подібної системи відстеження порушень.

«Для нашого регіону важливо, щоб у нас не було «задвоения» платежу. Це відбувається, коли жителі отримують у своїх квитанціях два рядки за одну послугу. Раніше оплата за звернення з ТКО була внесена на утримання і поточний ремонт, зараз це рядок винесена окремо. Але деякі керуючі компанії продовжують дублювати платіж за одну послугу. Зараз наше головне завдання – отримати зворотний зв’язок від людей і зрозуміти: чи скрізь виключили платіж з рядка змісту поточного ремонту і перенесли в рядок ТКО. Рядок зміст поточного ремонту повинна зменшиться на цю суму, збільшиться повинна окрема строчка ТКО», — пояснив Олександр Коган.

Друга задача, позначена регіональним координатором, — обов’язковий контроль за врахуванням норм накопичення того платежу, який підрахований Комітетом за тарифами і цінами. У кожному кластері він різний, але він має бути зазначений у платіжці, і розрахунок ведеться на квадратний метр.

«Таким чином ми стежимо за правильним розрахунком за нормами накопичення», — пояснив Коган.

Також він звернув увагу на можливу появу інших платежів. Вже були зафіксовані випадки, коли керуючі компанії без рішення зборів власників житла встановлюють новий платіж. Наприклад – прибирання контейнерного майданчика.

«Такі прецеденти вже є, ми розбираємося по кожному конкретному випадку. Додаткові рядки можуть з’являтися, але тільки після зборів власників житла. Якщо житло муніципальне, то там повинно бути рішення ради депутатів», — розповів координатор партпроекту «Чиста країна».

Олександр Коган нагадав, що жителі Московської області можуть надсилати свої звернення у разі появи в платіжних квитанціях нових граф щодо додаткових, не узгоджених з ними послуг по поводженню з ТКО на електронну адресу регіональної громадської приймальні партії «Єдина Росія» [email protected]

З 1 січня 2019 року в Росії введена нова система регулювання послуг з поводження з твердими комунальними відходами. Працювати з ТКО стануть регіональні оператори, у чиїх завдання — транспортування, оброблення, знешкодження, захоронення відходів. У тих регіонах, в яких почнеться така робота, оплата послуг операторів фізичними та юридичними особами буде здійснюватися як окрема комунальна послуга, яка не входить до складу плати керуючої компанії за утримання житлового приміщення. Тарифи на послуги регіональних операторів будуть затверджуватися окремо.