“Ми ціну помножили на 2. Помнож ще на 2,5″. Як син одного Порошенко грабував оборонку

Вчора українські журналісти опублікували розслідування махінацій в українській оборонці. Вони стверджують, що державний концерн “Укроборонпром” купував контрабандні російські запчастини через фірми-прокладки, на рахунках яких осідали мільйони гривень.

Курирував схему син заступника голови РНБО Олега Гладковського – 22-річний Ігор, йдеться в програмі “Наші гроші з Денисом Бигусом”.

Гладковський-старший – це давній бізнес-партнер президента України Петра Порошенка. Його ім’я не вперше спливає в контексті дивних державних закупівель. У ЗМІ його називають “смотрящим” за оборонкою від імені Порошенко.

Розслідування вже викликало скандал – як в соцмережах, так і в парламенті, де опозиція закликала до імпічменту президента.

“Країна” розбиралася в новому компромат на людей Порошенка.

“Завозити будуть росіяни. Як зазвичай”

Так, за даними журналістів, син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем по розкраданню в “оборонці”.

За інформацією журналістів, Гладковський-молодший, якому на той час було 22 роки, разом з партнерами організував у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар в 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну “Укроборонпром” знало про шахрайських операціях і давало на них згоду.

Вони стверджують, що восени 2018 отримали анонімний лист з архівом листування фігурантів афери. Перевірка журналістів показала, що наведені в листуванні факти відповідають встановленим раніше. Тому відправлений архів, швидше за все, є автентичним.

Бізнесом на державних закупівель, крім вже згаданого Ігоря Гладковського, займався також його друг Віталій Жуков, який “оформляє документи, заносить відкати”. Він працював в “Укроборонпромі”, звідки звільнився у 2014 році, перейшовши в приватний сектор.

Третій організатор схеми – Андрій Рогоза. Його автори розслідування називають “спеціалістом по контрабанді”, стверджуючи, що чоловік “ще до народження тріо з Жуковим і Гладковским, заробляв на сумнівних оборонних контрактах”.

Зліва направо: Рогоза, Жуків і Гладковський-молодший

Як свідчить оприлюднені листування, Гладковський-молодший займався вирішенням “питань високого рівня”, погоджуючи договори, зокрема, через свого батька. Гладковський-старший, крім посади в РНБО, також має бізнес-стосунки з президентом Петром Порошенком.

Жуков і Рогозу займалися так званої “поточної чорною роботою” – безпосередньою організацією поставок, домовленостей з постачальниками і переказом грошей. Часто навіть “тупо” на карточки Привату.

У спілкуванні з керівниками держпідприємств і постачальниками підприємці прямо говорять про контрабанду з Росії і обговорюють перерахування грошей. Між собою чоловіки домовлялися, наприклад, про те, які питання Гладковскому-молодшому треба вирішити через свого батька або через керівників заводів.

Йдеться в листуванні і про суми доходів.

У той же час, в листуванні Рогоза згадує 500 мільйонів, тому розслідувачі припускають, що справжній заробіток від схеми був значно більше. Документи з заводів свідчать, що деякі деталі, поставлені фірмами Гладковського-Жукова-Рогози, були поганої якості і не відповідали вимогам.

Крім того, в 2016 році бізнесмени, ймовірно, перепродували запасні частини, які вже належали української армії і мали бути утилізовані.

Гроші відмивали і переводили в готівку через конвертаційні центри. У листуванні вони обговорювали відсотки, які отримували такі центри, та суми, які передавали буквально в пакетах.

Державні заводи, які закуповували контрабандні запчастини, імітували проведення чесного конкурсу, розглядаючи в якості учасників тільки компанії-прокладки Гладковського-Жукова-Рогози.

Різниця між ціною закупівлі товару фірмами-прокладками і ціною продажу на завод – в два, три і чотири рази вище.

Ось ще кілька яскравих цитат з листування:

“Стадо, яким треба давати п…ди” – про директорів держзаводів.

“Давай скину на карту? – Не, прийшли новою поштою!” – про передачу відкатів.

“Візьми таблицю, де ми ціну помножили на 2. Помнож ще на 2,5″ – про формування цін.

Журналісти анонсували ще дві частини розслідування, яке стосується розкрадань в оборонній сфері.

Реакція Банкової

“Наскільки мені відомо, “Укроборонпром” і Олег Гладковський будуть позиватися проти журналістів. Щоб вони чи вибачилися, або навели неспростовні докази”, – сказала Луценко.

“А то складається дивна ситуація. Як тільки ми почали говорити про розкрадання в армії попередніх років, відразу з’являється якась історія з 2015 року і скидається перед виборами”, – додала представниця президента.

За її словами, факти з розслідування “Наших грошей” були основою для кримінальної справи, яку розслідували НАБУ і САП ще в 2015 році.

“Але ніяких результатів, жодних фактів або підозрюваних названо не було”, – заявила Луценко.

Корупція в українській оборонці

Тема закупівель для армії в Україні давно є хворий. Про те, що поставки йдуть за завищеними цінами і через незрозумілі фірми – теж не новина. Однак жодного гучного антикорупційного справи влади не довели до кінця.

Що, загалом-то, логічно: військово-промисловим комплексом в Україні керують на паритетній основі дві гілки влади: президентська та “Народний фронт”. Тому більшість розслідувань, які ведуть журналісти або правоохоронці, впираються у представників саме цих політичних сил.

Причому, за даними ЗМІ, від президентської сторони питання курирує Гладковський. А з боку “Народного фронту” – Турчинов і Пашинський.

Велика частина скандалів з фірмами-прокладками трапилася в ході 2015-2016 років. Відомо про них стало через деякий час. Тільки відомі епізоди показали пропажу близько ста мільйонів через фіктивні компанії, у яких “Укроборонпром” закуповує запчастини.

І не в перший раз в зв’язку з цим спливає ім’я одного Порошенко – заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, рулившего близькою до презденту корпорацією “Богдан”.

Крім тверджень журналістів, що сумнівні операції “розрулює” його син Ігор, є й інші маркери, що вказують на роль Гладковського (або його людей) у сумнівних угодах.

Так, у квітні 2017 року шосткинський завод “Імпульс”, що входить в “Укроборонпром”, навіщо продав кіпрському офшору 109 пакетів детонаторів за 95 тисяч євро. Потім їх звідти вже набагато дорожче – за 684 тисячі євро – викупила сербська компанія Sloboda. Плата пройшла через латвійський банк ABLV, який в лютому американський Мінфін звинуватив у відмиванні грошей.

До цієї корпорації у журналістів теж є питання. Виявляється, Міноборони без жодного тендеру закупило у неї сотні медичних автомобілів за 32 тисячі доларів кожен.

Без тендеру – тому що закупівля відбувалася за секретної статті оборонного бюджету. Закон це дозволяє. Тільки от що за секретність з явно допоміжним транспортом (нехай і для армійських потреб)?

Але найцікавіше в тому, що з половини поставлених медичних авто, зламалася рівно половина. Тим не менш, Міноборони має намір продовжувати закупівлі.

У “Богдана” закуповуються також вантажівки для армії, які на 10% дорожче, ніж у вітчизняного конкурента – Кременчуцького КрАЗ, який надає п’ятирічну гарантію. У той час як “Богдан” – тільки дворічну.

Після нового розслідування Дениса Бігуса питань до Гладковскому стало ще більше. У програмі його навіть назвали “смотрящим” за оборонкою від імені Петра Порошенка. Вони, як відомо – давні бізнес-партнери. Порошенко мав частку в “Богдані” Гладковського. А тепер у схемі виник і син Гладковського.

Правда, в мережі почали обговорювати не стільки заступника голови РНБО і його дітей – скільки самого Порошенка, без якого описані схеми давно б “посипалися”.

Реакція на розслідування

Журналіст В’ячеслав Чечило зауважив, що після виходу розслідування влада знову почала лякати Україну війною.

“Дві новини:

“Порошенко знову заявив про загрозу повномасштабної війни з Росією”

“Оточення Порошенко замішано в розкраданнях в оборонці”

П’ять років у двох реченнях”.

“Як тільки викривають їх багатомільйонні угоди в армії і торгівлю з країною-агресором, вони починають волати про “відкриту повномасштабної агресії”, – пише нардеп Сергій Власенко.

“Президент робить вигляд, що нічого не сталося. Але сталося. Після вчорашнього оприлюднення матеріалів Denys Bihus, Порошенко не має морального права з покерфейсом пускатися в міркування про розвиток армії. Це неприпустимо. Ми не повинні дозволити спустити це питання на гальмах. Потрібні кримінальні справи і чесне прозоре розслідування”, – пише журналістка Тетяна Висоцька.

Адвокат Юлія Сегеда вважає, що Порошенко має прокоментувати розслідування Бігуса. При цьому вона вважає, що його випустили спеціально під вибори.

“Схеми 2016 року стали відомі тільки зараз? Не смішіть. Закінчили розслідування чудесним чином під вибори. Збіг? Не думаю.

У мене до Петру Олексійовичу тільки одне питання… Вони вам життя врятували? В подяку за що можна покривати…

Я хочу бачити відповідь на це розслідування. Саме бачити, а не чути”.

“Реакції на розслідування BIHUS.info і Леся Іванова про корупцію в оборонці поки немає. Можу припустити, що замість того, щоб відкривати кримінальні провадження і прямо з ранку “отрубывать руки” пронирливим хлопчикам, друзям сина Гладковського, усуваючи їх від схем, найголовніша головний біль для героїв цієї драми зараз і їх групи підтримки – це знайти відповідь на питання, хто ж джерело журналістів?

Я сподіваюся, що правоохоронні органи не підуть за звичним останнім часом для себе шляху і не побіжать за допомогою в Печерський суд, отримуючи там доступ до матеріалів журналістів, їх телефонів та e-mail, прикриваючись при цьому нацбезопасностью, а насправді захищаючи корупціонерів. Адже ще чекають 2 серії розслідування, всім дуже цікаво, що в них”, – пише журналістка Христина Бердинських, у якої Генпрокуратура офіційно прослуховує телефон.

“В принципі, цим акордом можна підводити риску під підсумками правління нової влади за 5 років: шпана одного з феодалів наближеного до “Першого” тупо пиляла оборонний бюджет воюючої країни, множачи на два, на два з половиною і т. д. ціну російського металобрухту під виглядом запчастин для бронетехніки і обналичивая бабло через конвертаційні центри. Завод Папи “Льон. кузня” виступав “фірмою-прокладкою”.

Таким чином підтверджуються самі вульгарні карикатури останніх “заводофилов”. На жаль, друзі, на жаль…”, – пише блогер Сергій Наумович.

Те,що друзі президента “заробляють” на оборонному секторі, не секрет вже давно. В УП цю тему ми досліджували останні роки три. Може пам’ятаєте, як до нас в гості навіть приходила СБУ і вимагала видалити матеріал про державне оборонне замовлення за “розголошення державної таємниці”.

Але! Сьогодні після прочитання всіх ганебних новин про Нацвідборі, я навіщось вирішила подивитися останнє розслідування команди Бігуса. Воно про те, як перший заступник РНБО і бізнес – партнер Порошенко Гладковський делегував свого сина (22-річного) займатися схемами на державних оборонних підприємствах. Я другу годину не можу прийти в себе від усього побаченого і почутого, від рівня діалогів, комунікації, від цинізму і вседозволеності.

Загалом, якщо хочете дізнатися більше про справжніх ворогів держави( у нас дискусія останні два дні навколо цього питання відбувається), то обов’язково подивіться. Давайте краще обговоримо гастролі ГЛАДКОВСЬКОГО і контрабандні російські деталі”, – пропонує головний редактор “Української правди” Сегвиль Мусаєва.

“Подивився розслідування команди Бігуса.

По-перше, вони молодці.

По-друге, хочеться хвилину помовчати.

По-третє, дико хочеться покричати.

Ну а що далі хочеться зробити, я вам не скажу, так як це незаконно.

Дуже раджу подивитися, якщо ще не. Воно того варте”, – пише журналіст Іван Яковина.

У той же час захисники президента – “порохоботы” – вже обрали свою лінію захисту. Вони роблять акцент на тому, що в цих звинуваченнях немає нічого нового з 2015 року. І, мовляв, тоді вже їх перевірила НАБУ і САП за дорученням Порошенко. І складу злочину не виявили.

Приблизно так описувала ситуацію представник президента в Раді Ірина Луценко. І де ті месиджі відтворив відомих прихильник Порошенко, політолог Тарас Чорновіл.

“Тоді Порошенко або хтось із згаданих представників Оборонпрому поставив вимогу, щоб звинувачення були перевірені. Цим на їхню вимогу зайнялися НАБУ і САП. Наскільки пам’ятаю, у них виникла проблема з співпрацею з “расследователями”, які уникали контакту з детективами НАБУ …

Після вивчення опублікованих матеріалів і НАБУ, і САП визнали, що жодних фактів незаконних дій не підтверджено”, – Чорновіл написав у Facebook.