Ді Капріо закликав звільнити тварин з “китовою тюрми” в Росії

Створена петиція за звільнення косаток і білух.



Американський актор Леонардо Ді Капріо закликав підтримати петицію за звільнення косаток і білух, які знаходяться у вольєрах в бухті Середня у Приморському краї Росії. “Приєднуйтесь до мого протесту проти нелюдського утримання косаток і білух в Росії”, – написав актор у своєму мікроблозі Twitter, а також на сторінці в соцмережі Facebook у вівторок, 26 лютого.

31 січня Міжнародний проект з морським ссавцям (IMMP) звернувся з відкритим листом до Володимира Путіна з закликом повернути тварин, які перебувають у полоні в Примор’ї, у їх природну середовище проживання. Організація висловила готовність допомогти російським властям і науковому співтовариству країни в цій операції.

За словами представників IMMP, нинішні умови утримання становлять загрозу для китоподібних. У числі підписали лист – дослідник Жан-Мішель Кусто, син відомого французького океанографа Жака-Іва Кусто.

20 лютого президент Росії доручив російським Мінприроди та Мінсільгоспу, а також науковим і громадським організаціям “визначити подальшу долю китоподібних” до 1 березня. На даний момент у вольєрах знаходяться 11 косаток і 87 білух, яких збиралися продати в китайські океанаріуми, зазначає IMMP.