В Індонезії впав золотий рудник: є загиблі

Більше 60 людей перебувають під завалами.

В Індонезії обвалився нелегальний золотий рудник, понад 60 осіб перебувають під завалами, троє – знайдені мертвими.

«Десятки рятувальників за допомогою лопат і мотузок намагаються відкопати більше 60 осіб, які поховані під завалами в результаті обвалу незаконного золотого рудника на острові Сулавесі», – йдеться в повідомленні.

Станом на восьмій ранку за місцевим часом, щонайменше три людини були знайдені мертвими, п’ятнадцять були врятовані.

Ймовірно, багато хто з тих, що залишилися під завалами ще живі, так як рятувальники повідомляють, що чують голоси постраждалих.

«Коли десятки людей займалися видобутком золота в цьому місці, раптово з-за пухкої землі і численних шахт зламалися балки опорні плити», – сказав представник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо.

Як зазначає агентство, уряд Індонезії заборонило мелкомасштабную видобуток золота, однак регіональні влади часто закривають очі на золотошукачів в більш віддалених районах.