У мережі з’явилися цікаві нюанси про евродепутате, у якого працює практикантом дочка спікера президента Росії Дмитра Пєскова – Єлизавета.

“Цікава постать депутата, у якого Єлизавета Дмитрівна працює практикантом. Це Емерік Шопрад. Ультраправий політик, якого частина французів вважають чи не фашистом”, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Шопрад є великим прихильником Путіна, називаючи главу Кремля “зберігачем двополярної світу”.

“Здається це серйозна заявка на почесну пенсію в раді директорів “Газпрому”, – зазначили автори каналу.

Додамо, що Вікіпедія також підкреслює особливу занепокоєність Шопрада питанням величі Росії.

Зокрема, зазначається, що Шопрад є прихильником геополітичного союзу осі Париж-Берлін-Москва”.

Значна частина його аналітичних статей присвячені аналізу ролі Росії в геополітичному світі. Він переконаний, що саме від Росії залежить доля Європи в геополітичному розкладі світу майбутнього.

Також Шопрад вважає, що прихід до влади Путіна є більш значним геополітичним подією, ніж теракти 11 вересня 2001 року.

Він переконаний, що саме політика Путіна заважає планам США по встановленню однополярного. Таким чином, Шопрад вважає Путіна запорукою майбутнього для багатополярного світу.