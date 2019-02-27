На Івано-Франківщині чоловік вимагав гроші у “євробляхерів”

Викрито директора брокерської компанії, який вимагав гроші за сприяння у пришвидшенні процедури розмитнення авто з єврономерами.

Компанія надає брокерські послуги і її директор систематично вимагав неправомірну вигоду від громадян України за сприяння у пришвидшенні процедури розмитнення транспортних засобів на європейській реєстрації в зоні діяльності Івано-Франківської митниці ДФС.

У результаті проведених оперативних заходів директора підприємства викрито «на гарячому» під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 600 доларів США. Загальна сума хабара мала б складати 1100 доларів США, повідомляють територіальні органи ДФС в Івано-Франківській області.

У ході проведення обшуку на робочому місці в директора вилучено грошові кошти в розмірі 2670 доларів США, 390 Євро, 43130 гривень, чорнові записи та інші речові докази.