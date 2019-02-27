ЗМІ: Трамп схвалив кібератаку на Агентство інтернет-досліджень

Американський президент Дональд Трамп нібито особисто схвалив кібератаку військових США проти російського Агентства інтернет-досліджень. Про це інформує телеканал NBC з посиланням на джерела.

Телеканал оцінив ці дані як «найагресивніший з відомих на даний момент кроків» американської адміністрації по боротьбі «з російським втручанням у вибори».

Раніше газета The Washington Post писала, що кіберкомандування американських збройних сил провело «наступальну кібероперацію» проти російського Агентства інтернет-досліджень під час проміжних виборів у США в 2018 році.

За її даними, в результаті кібератаки агентство було відключено від інтернету.