У США мати з дочкою задушили своїх рідних

Це міг бути акт групового суїциду.



У штаті Пенсільванія, що в США, 45-річна американка і її 19-річна дочка звинувачуються у вбивстві п’ятьох своїх родичів, серед яких, зокрема, були і діти.

“45-річна Шана Декри і її дочка, 19-річна Домінік Декри, що обвинувачені правоохоронними органами округу Брукс у вбивстві своїх родичів, у тому числі трьох дітей, в їх квартирі в Морисвилли, на північ від Філадельфії”, – йдеться в повідомленні.

У поліції під час допиту, 45-річна Декри зізналася, що вона, її сестра і дочка дійсно скоїли вбивство, задушивши на смерть своїх рідних. Після чого 19-річна дочка вбила свою тітку. На шиї в дівчини були знайдені тілесні ушкодження.

Відзначається, що Декри зазначила, що всі її жертви (у віці від дев’яти до 42 років) самі бажали собі смерті. Всі п’ятеро загиблих були знайдені в понеділок, 25 лютого, в їх будинку.

Додається, що свідчення матері і дочки, які вони давали під присягою, розрізняються.

Слідчі припускають, що Шана і Домінік Декри були причетні до групового акту суїциду-вбивства.

Розслідування інциденту триває.