І як молода гвардія Порошенко розікрала армію спільно з росіянами під час найзапекліших боїв на Донбасі у 2015.

Почнемо з кінця.

Надійний партнер Петра Порошенка Олег Гладковський спільно з сином Гладковским Ігорем, який вступив у змову з руссскими, обікрали українську армію на десятки мільйонів доларів під час найзапекліших боїв у 2015 році.

Олег Гладковський підставну особу (торпеда) Петра Порошенка який очолює концерн Богдан та багато інших заводи і підприємства Гаранта.

Також за сумісництвом Олег Гладковський виконує обов’язки заступника секретаря Національної Безпеки і Оборони України.

За інформацією журналістів, Гладковський-молодший, якому на той час було 22 роки, разом з партнерами організував приблизно в 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар в 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайських операціях і давало на них згоду.

Вони стверджують, що восени 2018 отримали анонімний лист з архівом листування фігурантів афери. Перевірка журналістів показала, що наведені в листуванні факти відповідають встановленим раніше. Тому відправлений архів, швидше за все, є автентичним.

Бізнесом на державних закупівель, крім вже згаданого Ігоря Гладковського, займався також його друг Віталій Жуков, який «оформляє документи, заносить відкати». Він працював в «Укроборонпромі», звідки звільнився у 2014 році, перейшовши в приватний сектор.

Третій організатор схеми – Андрій Рогоза. Його автори розслідування називають «спеціалістом по контрабанді», стверджуючи, що чоловік «ще до народження тріо з Жуковим і Гладковским, заробляв на сумнівних оборонних контрактах».

ЗЛІВА НАПРАВО: РОГОЗА, ЖУКІВ, ГЛАДКОВСЬКИЙ

Як свідчить оприлюднені листування, Гладковський-молодший займався вирішенням питань високого рівня, погоджуючи договори, зокрема, через свого батька. Гладковський-старший, крім посади в РНБО, також має бізнес-стосунки з президентом Петром Порошенком.

Жуков і Рогозу займалися так званої «поточної чорною роботою» – безпосередньою організацією поставок, домовленостей з постачальниками і переказом грошей.

У спілкуванні з керівниками держпідприємств і постачальниками підприємці прямо говорять про контрабанду з Росії і обговорюють перерахування грошей.

Між собою чоловіки домовлялися, наприклад, про те, які питання Гладкоскому-молодшому треба вирішити через свого батька або через керівників заводів.

ОВ — Олег Володимирович Гладковський, заступник секретаря РНБО

Йдеться в листуванні і про суми доходів.

Загалом журналісти встановили мінімум 250 мільйонів гривень, зароблених через 3 основні фірми-прокладки. Такою фірмою виступала навіть «Кузня на Рибальському», яка тоді належала Порошенко.

У той же час, в листуванні Рогоза згадує 500 мільйонів, тому розслідувачі припускають, що справжній заробіток від схеми був значно більше.

Документи з заводів свідчать, що деякі деталі, поставлені фірмами Гладковського-Жукова-Рогози, були поганої якості і не відповідали вимогам.

Крім того, в 2016 році бізнесмени, ймовірно, перепродували запасні частини, які вже належали української армії і мали бути утилізовані.

Обговорення закупівлі українських деталей, які мали бути утилізовані

Гроші чоловіка відмивали і переводили в готівку через конвертаційні центри. У листуванні вони обговорювали відсотки, які отримували такі центри, та суми, які передавали буквально в пакетах.

Державні заводи, які закуповували контрабандні запчастини, імітували проведення чесного конкурсу, розглядаючи в якості учасників тільки компанії-прокладки Гладковського-Жукова-Рогози.

Журналісти анонсували ще дві частини розслідування, яке стосується розкрадання оборонної сфери.

Таким чином молода гвардія Петра Порошенка під проводом довірених злочинців обікрали українську армію спільно з росіянами на десятки мільйонів під час найзапекліших боїв на Донбасі!

Слава нації! Порошенко понад усе…