Лукашенко задумався про свого наступника і назвав кандидата, — росСМИ

Під час спілкування з курсантами Військової академії в Мінську глава Білорусі Олександр Лукашенко несподівано заговорив про власне політичне майбутнє.

Президент зізнався, що «наївся» владі за ту чверть століття, що займає вищий державний пост і замислюється про те, хто міг би його замінити.

У зв’язку з цим політик раптово назвав наступника, якого хотів би бачити в президентському кріслі, свого улюбленого молодшого сина, 14-річного Миколку. Тим не менш, нарікає Олександр Григорович, юнак поки займатися державними справами не дуже-то хоче.

«Я тобі не бажаю прожити життя президента, — сказав Олександр Лукашенко, відповідаючи на питання одного з курсантів. — Не дай Бог. Всі мої сини президентами бути не хочуть. Навіть цей [Лукашенко показав рукою, що говорить про молодшого сина]. Я кажу: „Виростеш, будеш президентом Тому… своїм дітям я не побажав би!“. „Упаси тебе Господь!“ [— відповідає син]… [такої долі]».

Насправді той факт, зазначає російське видання, що молоду людину готують в «спадкоємці престолу», давно не секрет: Лукашенко сам неодноразово про це говорив — хоча періодично у властивій йому манері руйнував побудови політологів, заперечуючи подібні плани. Тим не менш хлопець дійсно вже не перший рік регулярно з’являється разом з батьком на різних офіційних заходах, в тому числі міжнародного рівня, і, схоже, відчуває там себе цілком упевнено.

«У зв’язку з цим аналітики вважають, що керівник братньої країни не просто так в черговий раз „згадав“, що хоче зробити наступником сина, а зробив це для того, щоб знову вказати міфічним недоброзичливцям на непорушність білоруського суверенітету», — пише автор статті.