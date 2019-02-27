Трамп назвав головне, на його думку, умова процвітання КНДР

Президент США похвалив В’єтнам.



Президент США Дональд Трамп назвав умову, за якої, на його думку, Північна Корея зможе досягти процвітання. Про це він повідомив у себе в Twitter, після того, як прибув у В’єтнам на саміт для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

За його словами, В’єтнам процвітає, “як мало місця на землі”.

“Північна Корея буде такою ж, і дуже швидко, якщо вона буде без’ядерною. Потенціал дивовижний, відмінна можливість, майже нікого іншого в історії, для мого друга Кім Чен Ина”, – сказав Трамп.

Цілі другого саміту президента США і лідера Північної Кореиво В’єтнамі зосереджені, головним чином, на трьох основних напрямках: поліпшення двосторонніх відносин, забезпечення миру в регіоні і ядерне роззброєння КНДР.

Саміт глав США і КНДР пройде у в’єтнамському Ханої 27-28 лютого.