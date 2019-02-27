У Туреччині стартував найбільші в історії країни навчання

Маневри відбуваються одночасно в трьох морях.



Військово-морські сили Туреччини приступили до проведення найбільших в історії країни навчань під назвою Блакитна батьківщина-2019.

Наголошується, що навчання вперше проходять в акваторіях відразу трьох морів – в Чорному, Егейському та Середземному. У маневрах візьмуть участь 103 корабля ВМС Туреччини.

Зокрема, у Середземному морі в навчаннях беруть участь п’ять фрегатів, чотири штурмові катери, два підводні човни, два мінні тральщики, один десантний корабель, один паливозаправник, чотири сторожових катери і один пошуково-рятувальний корабель берегової охорони. Також у маневрах беруть участь бійці спецназу, десантні бригади і авіація.

Навчання проводитимуться з 27 лютого по 8 березня.