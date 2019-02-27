Мадуро загрожує Гуайдо кримінальним переслідуванням у разі його повернення до Венесуели

Глава Венесуели Ніколас Мадуро пригрозив який проголосив себе тимчасовим президентом країни Хуану Гуайдо кримінальним переслідуванням у випадку, якщо той повернеться з Колумбії.

Голова Національної асамблеї, якому Каракас заборонив залишати Венесуели, несподівано виїхав в Колумбію 22 лютого. В якості офіційної мети поїздки було заявлено відвідування благодійного концерту і необхідність бути присутнім при переправленні гуманітарної допомоги через кордон. За словами Гуайдо, при виїзді з Венесуели він, зокрема, скористався допомогою військових.

В ході перебування в Колумбії Гуайдо провів зустріч з віце-президентом США Майком Пенсія, а також відвідав зустріч учасників Групи Ліми, створеної для розв’язання кризи у Венесуелі.

Реагуючи на загрози Мадуро, 35-річний політик у вівторок пообіцяв повернутися до Венесуели, незважаючи на погрози.

“Моя функція і завдання – бути в Каракасі, незважаючи на небезпеку і всі з цього випливає”, – заявив Гуайдо.

Раніше повідомлялося, що влада Венесуели оголосили на цьому тижні про часткове закриття кордонів з Бразилією і Колумбією через наміри опозиції 23 лютого поставити в країну гуманітарну допомогу з США, а також закрили порти для деяких іноземних судів.

Мадуро оголосив, що його країна розриває дипломатичні відносини з Колумбією.

25 лютого стало відомо, що Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти союзників президента Ніколаса Мадуро у Венесуелі.