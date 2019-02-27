Головний злодій Росії уникнув відправлення в колонії Заполяр’я, — ЗМІ

Колишній лідер злочинного світу Росії, 65-річний «злодій в законі» Захар Калашов, відомий у кримінальних колах, як Шакро Молодий, прибув для відбування покарання у виправну колонію № 2 (ІК-2) в селищі Двубратский (Краснодарський Край).

Як наголошується в повідомленні, відправка Калашова в Краснодар — це виключення з правил, зроблене Федеральною службою виконання покарань (ФСВП).

«За статистикою, більш звичними місцями змісту „вищих кримінальних ієрархів“ вважаються приполярні території області вічної мерзлоти», — повідомляє ІА.

За даними «Прайм Крайм», ІК-2, де опинився Калашов, давно вважається головною зоною, звідки кримінальним світом негласно координується життя арештантів в інших місцях позбавлення волі. Таким чином, у засудженого є шанс зберегти свій вплив в злочинному світі Росії.

Крім того, відомо, що найближчі родичі Шакро — злодії в законі Дато і Шалва Озмановы — його головна злодійська опора — проживають саме в Краснодарі.

Агентство нагадує, що в березні 2018 року Шакро Молодий був визнаний винним у скоєнні двох злочинів, передбачених частиною 3 статті 163 КК РФ («Вимагання»), і засуджений. Суддя Костянтин Дубков також підтвердив чільну роль Калашова в кримінальному світі Росії, яку він зайняв після смерті кримінального авторитета Аслана Усояна (Дід Хасан) в 2013 році.

ФСВП зробило виняток, відправивши Калашова в головну зону з координації арештантської життєдіяльності інших місць позбавлення волі.