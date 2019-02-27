В США сотні людей застрягли в поїзді на 36 годин

Пасажири опинилися заточеними в поїзді.

У Сполучених Штатах Америки 183 пасажира виявилися заточеними в поїзді. Поїзд вибув з ладу із-за погодних умов та повалених дерев. Пасажири провели більше 36 годин в очікуванні: поїзд застряг на шляхах після зіткнення з деревом і не міг продовжувати рух.

При цьому вийти з транспорту не представлялося можливим, оскільки поїзд стояв на коліях у безлюдній місцевості, а все навколо було засипане снігом.

Компанія зазначила у своєму Twitter-акаунті, що у вагонах є електрика, а пасажирам безкоштовно надають їжу і питво. За словами пасажирів, атмосфера в поїзді була, на диво, оптимістичною.

Пасажирка Ребекка Додсон розповіла, що в поїзді є сім’ї з дітьми, а також кілька десятків студентів, у тому числі близько 20 іноземних.

“Люди грали в карти, один з підлітків на укулеле, щоб маленькі діти заснули, а жінки, вперше зустрілися в поїзді, танцювали в проходах”, – розповіла Додсон. Вона також зазначила, що деякі студенти, що знаходилися в поїзді, почали панікувати, оскільки їх професор не прийме такого виправдання відсутності на своїх заняттях. При цьому Додсон відзначила професіоналізм і привітне ставлення співробітників транспортної компанії.

За словами пасажирки Карли Бігбі, їжа в поїзді закінчилося, a у сімей закінчилися підгузники для малюків. Бігбі також додала, що поїзд застряг в районі, де погано ловить мобільний зв’язок, з-за чого багато пасажирів не змогли не зв’язатися з рідними.

Через 36 годин поїзд компанії Amtrak знову почав рух. Як повідомив представник залізничної компанії, бригади працювали всю ніч, щоб розчистити шляхи. Відзначається, що поїзд повертається в пункт відправлення – місто Юджин, штат Орегон.

В результаті події ніхто не постраждав.