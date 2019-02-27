Конгрес США оприлюднив проект нових санкцій антиросійських

Сенатори планують нові заходи.



У відповідь на ситуацію в Чорному морі сенатори пропонують ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора Росії.

На сайті Конгресу США в середу, 27 лютого з’явився оновлений законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії.

Про внесення законопроекту було оголошено 13 лютого, базові положення законопроекту вже відомі. Зокрема, автори ініціативи пропонують ввести заборону на операції з новим суверенним боргом РФ (випущених Мінфіном, ЦБ, Фондом національного добробуту, будь-яким фінансовим інститутом від імені РФ) дюрацією більше 14 днів. Дія заборони повинно початися через 90 днів після вступу в силу закону.

Також під санкції повинні підпасти російські фінансові інститути, які, за оцінкою президента США, тим або іншим способом підтримували “втручання російського уряду у демократичні процедури або вибори в будь-якій країні за межами РФ”.

Крім того, сенатори вважають за потрібне запровадити санкції, спрямовані на інвестиції в російські СПГ-проекти за межами РФ. Під заборону потрапляють вкладення в такі проекти вартістю від $1 млн (або від $5 млн сумарно протягом 12 місяців). У той же час, згадки проекту Північний потік-2 в законопроекті немає.

Через півроку після вступу закону в силу повинні бути введені санкції щодо російських “політичних фігур, олігархів та інших осіб, які сприяють незаконним і корупційним діям, прямо або побічно, від особи президента Володимира Путіна”. Через півроку після вступу документа в силу розвідка повинна представити Конгресу звіт “про особистий стан та активи Володимира Путіна”.

У відповідь на дії РФ в Україні сенатори пропонують, серед іншого, ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора РФ.

Сенатори також пропонують виключити можливість виходу США з НАТО без схвалення Сенату.