На російському судні в Японському морі стався вибух. Це могло бути попадання метеорита

За словами представника російської компанії Валерія Улискина, вибух стався в носовій частині судна, де, як правило, розташовані комори. Загоряння після вибуху було погашено силами екіпажу. З лівого борту під клюзом на висоті 6 метрів від ватерлінії екіпаж виявив пробоїну в корпусі правильної трикутної форми.

«Чітко видно, що листи обшивки і частина суднового набору сильно увігнуті всередину приміщення, а не назовні. Це дало підставу припустити, що в борт потрапив якийсь сторонній предмет ззовні, зовні, викликав таке пошкодження», — сказав Улискин.

При цьому він зазначив, що поки говорити про причини вибуху рано. Це може бути і елементарна недбалість екіпажу, і зіткнення з яким-то плавучим або літаючим об’єктом. Не виключається попадання снаряда або метеорита. Також могла бути закладена бомба.

Відзначається, що ремонтувати судно, швидше за все, будуть в порту прибуття в Південній Кореї.