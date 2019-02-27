У Києві заявили, що краще стати неграми, ніж москалями

Нехай краще онуки нинішніх українців стануть неграми, тільки не братами росіян. Про це в ході прес-конференції «Трансформація національної ідеї» заявив український філософ Вахтанг Кебуладзе.

«Якщо ми будемо зберігати білу расу, то мені точно не по дорозі з такими людьми, тому що я завжди говорив, що в Україні є загроза правої ідеї, але це, як на мене, не український націоналізм, а панславістський фашизм.

Як тільки ми почнемо тут зберігати білу расу, то підтягнуться наші «друзі» з-за поребрика – російські нацики, які скажуть «Братство». Незважаючи на те, що я начебто білий таких друзів мені не потрібно.

Тому краще наші онуки будуть чорношкірими. Нехай вони краще будуть ким завгодно, але не панславистскими расистами, які хочуть зберегти білу расу», – резюмував він.