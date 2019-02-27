У Каліфорнії померла актриса з «Бетмена»

Вона дев’ять років боролася з деменцією.

Сігрем померла 1 лютого, але повідомили про це тільки зараз.

Актриса померла в спеціалізованому закладі в Бербанку. Вона дев’ять років боролася з деменцією.

Вона грала в повнометражних картинах «Ділки», «Каприз» і «Дві тисячі років потому».

Ліза Сігрем також відома за ролями в телесеріалах «Бетмен», «Правосуддя Берка», «Моя дружина мене причарувала».

Ліза Сігрем (справжнє ім’я Рут Браузер) народилася в Брукліні і була дочкою нью-йоркського поліцейського детектива. Після закінчення коледжу працювала графіком. Подруга запропонувала їй попрацювати моделлю, де її помітили і запропонували зніматися в кіно. Сігрем дуже відповідально підходила до всього, вона довгі роки вчилась грати, а після створила школу для молодих акторів.