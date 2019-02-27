У Казахстані звалилася багатоповерхівка: є жертви

Стався вибух.



У казахстанському місті Таразі в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух. Впали три поверхи будинку, під завалами знайшли тіла двох людей. Про це повідомили в комітеті з НС МВС Казахстану.

“З-під завалів витягнуто вісім осіб, двоє з яких – загинули. Стан постраждалих стабільно важкий”, – розповіли в прес-службі.

Крім того, в результаті вибуху, який стався у квартирі на другому поверсі, обрушилися з 1 по 3 поверх в четвертому під’їзді. З будівлі евакуювали 300 людей.

Як повідомила прес-служба прем’єр-міністра Казахстану, причиною вибуху в будинку, ймовірно, стало необережне поводження з газом.

“За попередньою інформацією Комітету з НС МВС Казахстану, причиною вибуху стало необережне поводження з газовим обладнанням”, – йдеться в поширеному повідомленні.