Скандал з корупцією в оборонці: САП відкрила кримінальну справу

САП відкрила кримінальну справу для перевірки факту наявності схеми розкрадання коштів в оборонній сфері України. Про це повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк.

«Ми, за інформацією, яка була оприлюднена в ЗМІ, внесли відомості до ЄРДР та розпочали кримінальне провадження за попередньої правової кваліфікації — частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою)», — розповіла Постолюк.

За словами Постолюк, «є факти порушення посадовими особами ДК «Укроборонпром», а також іншими підприємствами, але для того, щоб перевірити цю інформацію і дати правову оцінку діям посадових осіб, треба провести розслідування, для цього було розпочато кримінальне провадження».

Також Постолюк додала, що про підозри ще нікому не повідомляли.