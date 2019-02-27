Аналітики назвали головні загрози світовій економіці

Ризики розділили на три категорії.



Перспективи світової економіки погіршуються, і реалізація ризиків може привести до уповільнення зростання глобального ВВП до 2,6% в 2020 році. Про це йдеться у звіті журналу The Economist, в якому аналітики оприлюднили ТОП-10 ризиків для світової економіки в 2019 році.

Фахівці розділили ризики на три категорії:

політичні;

військові;

фінансові.

Ризики розміщені в порядку зменшення небезпеки (самий небезпечний – перший):

Перетворення конфлікту США і Китаю в повномасштабну глобальну торговельну війну.

Можлива рецесія США, до якої може призвести корпоративний борг країни.

Масштабна криза в економіках країн.

Можливість “хаотичного” і затяжної кризи в Китаї.

Різкий стрибок цін на нафту, які нещодавно помітно впали.

Військові дії через територіальних суперечок.

Масові кібератаки.

Протистояння на Корейському півострові, яке може призвести до початку військових дій.

Ймовірність “жорсткого” Brexit.

Банківська криза в Італії.