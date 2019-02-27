В Албанії відбулися сутички під будівлею парламенту

Поліція застосувала сльозогінний газ.



Прихильники албанської опозиції кидали фаєри і підпалили автомобільну шину біля будівлі парламенту країни у вівторок, намагаючись заблокувати вхід в будівлю депутатам правлячої партії на фоні закликів до уряду піти у відставку.

Правоцентристська опозиція, очолювана Демократичною партією, стверджує, що лівий уряд прем’єр-міністра Еді Рами корумповане і пов’язане з організованою злочинністю.

Опозиційні депутати хочуть, щоб уряд пішов у відставку і звільнила місце для тимчасової адміністрації, а також призначив дострокові вибори.

Лідери опозиції виступили з короткими промовами перед прихильниками, закликаючи Раму піти у відставку і зобов’язавшись проводити постійні мітинги.

Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів на чолі з лідером демократів Лулзімом Башою, який намагався прорватися через кордон правоохоронців. Між тим сесія парламенту тривала з участю депутатів-соціалістів. Прем’єра на засіданні не було.

Парламент Албанії проводить засідання по четвергах, але на цьому тижні переніс засідання на вівторок, щоб уникнути запланованої демонстрації.

Сполучені Штати, Європейський Союз та інші міжнародні партнери Албанії закликали лідера опозиції уникати насильства і попросили уряд розпочати переговори зі своїми політичними конкурентами.

Баша припинив акцію протесту після трьох годин, пообіцявши зібратися знову, коли відбудеться наступне засідання парламенту.