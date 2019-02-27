У Держдепі закликали Москву дозволити росіянам користуватися правами людини

Журналісти, активісти громадянського суспільства та представники політичної опозиції в Росії повинні реалізовувати свої права людини, не побоюючись насильства або інших форм репресій. Про це йдеться в заяві заступника прес-секретаря Держдепартаменту Роберта Палладіно.

Заяву опубліковано з нагоди четвертої річниці вбивства в Росії опозиційного політика Бориса Нємцова.

У тексті зазначається, що Нємцов залишається джерелом натхнення для людей, які борються за справедливість і демократію. США продовжують закликати російську владу «публічно назвати організаторів і замовників злочину і притягнути їх до відповідальності», уточнюється в заяві.

Там же підкреслюється, що Росія повинна «дозволити журналістам, активістів громадянського суспільства та представників політичної опозиції реалізовувати загальні права людини на свободу вираження, асоціацій та мирних зібрань».

Нагадаємо, Нємцов був убитий біля стін Кремля в 2015 році.