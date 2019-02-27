Навальний пояснив Заходу, коли росіяни запрыгают від радості «до стелі»

Щоб антиросійські санкції Заходу стали результативними, їх потрібно зосередити на «могутніх олігархів», пов’язаних з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опозиціонер Олексій Навальний в інтерв’ю The Financial Times.

Як повідомляє «Голос Америки», Навальний вважає, що якщо Захід введе цільові санкції проти цих олігархів, тісно пов’язаних із внутрішньою політикою, то росіяни від радості «запрыгают до стелі». Нинішні антиросійські санкції Навальний назвав хаотичними і неефективними, а щодо планів ввести санкції ряд держбанків РФ зазначив, що це зашкодить не олігархам, а простим громадянам Росії.

Також, додав Навальний, відповідаючи на питання про бізнесменів, яких відносять до «ближнього кола» Путіна (Аркадій Ротенберг, Геннадій Тимченко, Віктор Вексельберг) — санкції ніяк не вплинули на них і їх спосіб життя за кордоном.

При цьому, за його словами, західним спецслужбам прекрасно відомо, проти яких саме олігархів потрібно направити санкції, щоб вони стали максимально болючими для Кремля. Антиросійську кампанію у великій Британії після «справи Скрипалів» він назвав провальною в першу чергу із-за того, що могутні лобісти не хотіли по-справжньому боротися з «брудними» російськими грошима. Зняття американських санкцій з Олега Дерипаски засновник ФБК різко розкритикував.