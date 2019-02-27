Не тільки Україну: в Росії пригрозили захопити Європу

Член Ради Федерації Росії Олексій Кондратьєв заявив, що Росія готується до повернення тих територій, які належали їй за часів Російської імперії.

За його словами, мова йде про Польщі, Фінляндії та інших країнах. Це нібито є справою принципу для країни-агресора і даниною пам’яті “дідам”. Нахабними окупаційними планами Кремля він поділився в ефірі пропагандистської програми “Вечір з Володимиром Соловйовим” на телеканалі “Росія 1”.

“Ми повинні для своїх нащадків зберегти те, що залишили нам діди! Послухавши окремих політиків, наша країна розвалилася в 1917 і втратила Фінляндію, Польщу і частину Закавказзя. У 1991 ми таких, як ви, послухали і втратили частину Закавказзя, Прибалтики і багато ще чого. А ось зараз Росія зроблена так, щоб повернути все назад! Все, що нам залишили і заповідали наші діди!” — нахабно заявив Кондратьєв.