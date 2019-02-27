Армія Індії приведена у бойову готовність

Індія і Пакистан-на межі війни.



Через ескалації відносин з Пакистаном армія і прикордонники Індії приведені в повну бойову готовність.

“Армія і прикордонні війська перебувають у стані повної бойової готовності на кордоні після того, як сусідня країна порушила повітряний простір, а також після нічного обстрілу пакистанськими військовими лінії контролю, які велися по районах з цивільним населенням”, – йдеться в повідомленні.

При цьому видання відзначає, що індійські військові та прикордонники перебувають у бойовій готовності як уздовж лінії контролю в Кашмірі, так і на кордоні Пакистану та Індії поза Кашміру.

“Індійська влада розпорядилася про тимчасове закриття навчальних закладів в радіусі п’яти кілометрів уздовж лінії контролю в районах Раджаури і Пунч”, – повідомляє видання.

“Вночі були серйозні обстріл уздовж лінії контролю в більшості областей в районах Раджаури і Пунч в штаті Джамму і Кашмір. Тим не менш, пострілів і обстрілу вздовж визнаної кордону в середу не було”, – підкреслює газета.

Влада Індії рекомендують жителям прикордонних районів не виходити зі своїх будинків.

Також повідомляється, що Індія та Пакистан закрили повітряний простір для транзитних міжнародних рейсів над прикордонними областями.

За даними ЗМІ, Пакистан також терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота.

У свою чергу, влада Індії закрили повітряний простір для транзитних літаків над містом Амрітсар.