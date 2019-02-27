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Російським вченим перестали перераховувати гранти, тому що грошей немає

27.02.2019

Российским ученым перестали перечислять гранты, потому что денег нет

Російський науковий фонд (РНФ) призупинив надання грантів на реалізацію дослідницьких проектів вчених, в тому числі молодих. Як повідомили у РНФ, гранти припинені, тому що фонд не надійшли бюджетні гроші. Повідомлення грантових угод спрямовані організаціям і керівникам проектів.

РНФ відновить перерахування наукових грантів, коли надійде субсидія, передбачена законом про бюджет. Фонд докладає всі зусилля для якнайшвидшого вирішення ситуації, що склалася. Але, уклали у РНФ, поки немає інформації про те, коли прийдуть гроші.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент РФ Володимир Путін кілька разів заявляв, що Росії для здійснення «технологічного прориву» потрібно розвивати науку, в тому числі привлкать в науку талановиту молодь.

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