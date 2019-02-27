Російським вченим перестали перераховувати гранти, тому що грошей немає

…

Російський науковий фонд (РНФ) призупинив надання грантів на реалізацію дослідницьких проектів вчених, в тому числі молодих. Як повідомили у РНФ, гранти припинені, тому що фонд не надійшли бюджетні гроші. Повідомлення грантових угод спрямовані організаціям і керівникам проектів.

РНФ відновить перерахування наукових грантів, коли надійде субсидія, передбачена законом про бюджет. Фонд докладає всі зусилля для якнайшвидшого вирішення ситуації, що склалася. Але, уклали у РНФ, поки немає інформації про те, коли прийдуть гроші.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент РФ Володимир Путін кілька разів заявляв, що Росії для здійснення «технологічного прориву» потрібно розвивати науку, в тому числі привлкать в науку талановиту молодь.