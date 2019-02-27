Очікується значне зростання цін на опалення і гарячу воду: скільки платитимуть українці

В Україні вже в травні тариф на газ зросте ще на 15%, відповідне нововведення прописано у прийнятому Кабміном постанові. Так, куб подорожчає з 8,55 до 9,85 грн. У результаті приблизно на 10-20% зростуть ціни на опалення та гарячу воду.

Наприклад, чинний тариф на гарячу воду в Києві – 97,89 грн за куб. В середньому складова газу в тарифі – близько 60-70%. Відповідно, після зростання цін на блакитне паливо на 15% гаряча вода може подорожчати на 10%.

Якщо куб коштуватиме близько 107 грн, приблизно п’ять хвилин під душем обійдуться жителям столиці в 10 грн. А за те, щоб набрати ванну гарячої води, доведеться в кінці місяця заплатити приблизно 15-17 грн.

Якщо приймати ванну раз на два дні, за місяць накопичиться 225 грн. На трьох осіб – 775 грн. Якщо ж відмовитися від ванн і замість цього митися під душем, суми в платіжках знизяться до 450 грн. До речі, ще один варіант економії – встановити спеціальні насадки на змішувачі. Їх пропускна здатність – 8-12 літрів в хвилину. Відповідно, приймаючи душ протягом п’яти хвилин, можна витратити близько 60 літрів води. За такий обсяг в Києві після можливого подорожчання доведеться заплатити 6,4 грн.

Тариф на холодну воду у першу чергу залежить від зарплат і витрат на електроенергію. На даний момент за кожен змивання унітазу жителі столиці віддають 13 коп. Якщо припустити, що вода виросте в ціні на 13,6% (НБУ передбачає зростання регульованих цін на зазначений відсоток), то за кожен похід в туалет українці будуть платити майже 15 коп.

До речі, на даний момент підігрівати воду з допомогою бойлера дешевше, ніж платити за гарячу воду. Більш того, температуру гарячої води за допомогою водонагрівача можна регулювати. І якщо замість гарячої ванни приймати теплу, витрати будуть менше.

Приміром, якщо бойлером потужністю 2 кВт і об’ємом 80 літрів підігріти кубометр води, знадобиться приблизно 2 години і 50 кВт×год електроенергії. З урахуванням вартості холодної води та електроенергії, такий обсяг обійдеться приблизно в 65-66 грн. А це на 41 грн дешевше, ніж кубометр гарячої води після можливого подорожчання.

Правда, варто враховувати, що в Україні також планують підвищити тарифи на електроенергію, а за сам бойлер доведеться заплатити близько 7 тис. грн. За підрахунками журналістів, на те, щоб покупка окупилася, піде близько року.

Згідно з логікою постанови №867, тариф на газ в Україні буде рости в два етапи. Перший – у травні 2019-го. Якщо зараз українці платять 69% від ринкової вартості”, то в кінці опалювального сезону заплатять вже 80%. Причому ринковою вважається ціна в 8,98 грн/куб (10,7 грн з ПДВ). Таким чином, газ може зрости в ціні до 9,7 грн/куб.

Другий етап – з січня 2020-го. Тоді українці будуть купувати блакитне паливо за ціною, яка відповідає середнім тарифом для населення. Відповідно, уряд повністю вирівняє ціни між двома сегментами.

“З 1 січня 2020-го ціна природного газу не може бути вище середньої арифметичної ціни для промислових споживачів за вирахуванням торговельної надбавки (націнки) НАК “Нафтогаз” на рівні 1,917 відсотка зазначеної ціни”, – йдеться у постанові Кабміну.

Без цього рішення Україна не зможе отримати фінансову допомогу у вигляді дешевих кредитів від МВФ. А в умовах, коли наближається пік виплат зовнішніх боргів, впоратися без нових запозичень не вийде.

Правда, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що черговий перегляд цін можуть затягнути у зв’язку з виборами. “Думаю, що постанова не буде виконуватися, тому що йдуть політичні вибори. Думаю, що там буде вже новий уряд, нові переговори з МВФ і, вважаю, що ми знову затягнемо виконання цього рішення”, – запевнив Корольчук.