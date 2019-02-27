У Ростовській області співробітники ДПС побили кримського міністра

У Ростовській області стався конфлікт між інспекторами ДПС і міністром будівництва і архітектури Криму Михайлом Храмовим.

Як повідомляє 1Rnd.ru, посилаючись на джерела в МВС, 25 лютого інспектори посту у Aksajskogo мосту зупинили BMW X6 без номерів. За даними джерела, міністр переганяв новий автомобіль транзитом з Москви. Інспектори запропонували водієві здати сечу для тесту на наркотики, а той категорично відмовився.

Сталася бійка. Версії різних джерел, жоден з яких не є достовірним, різняться в тому, хто постраждав у конфлікті: поліцейські стверджують, що самі стали жертвами нападу, а інші джерела пишуть, що Храмову нібито спочатку погрожували зґвалтуванням, а потім побили.

Після бійки, за даними 1Rnd.ru, Храмова доставили в суд, і поліцейські хотіли порушити кримінальну справу за двома статтями КК РФ — 318 «Застосування насильства відносно представника влади» і 213 «Хуліганство». Цьому завадило, як припускає джерело, втручання керівництва Криму і федеральних чиновників. Суд зняв з чиновника всі підозри. Однак тепер самі поліцейські можуть стати фігурантами кримінальної справи за статтею 286 КК РФ «Перевищення посадових повноважень».

Ростовський портал повідомляє, що зміну ДПС перекинули в Песчанокопский район, а їх командир батальйону поїхав у Москву залагоджувати конфлікт.

Офіційні джерела інформацію не коментують.