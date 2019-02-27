У Швеції затримали чоловіка, шпионившего для Росії

Він був завербований агентом російської розвідки.



Поліція безпеки Швеції СЕПО затримала підозрюваного в шпигунстві на користь РФ. Про це в середу повідомляється в прес-релізі відомства.

“Був затриманий чоловік, підозрюваний в незаконній розвідувальної діяльності проти Швеції. Поліція безпеки проводить попереднє розслідування, очолюване прокуратурою відділу національної безпеки”, – зазначено в повідомленні.

Цей чоловік був затриманий на зустрічі в центрі Стокгольма у вівторок увечері 26 лютого. “Мова йде про людину, яку підозрюють у тому, що він був завербований агентом російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям в Швеції”, – пояснив глава підрозділу контррозвідки СЕПО Даніель Стенлинг.