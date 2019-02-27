В Аргентині знайшли мертвою відому модель Playboy

Модель зізнавалася, що їй погрожують.



В Аргентині при загадкових обставинах померла модель Playboy і телеведуча Наталя Хаитт. Тіло 41-річної красуні виявили в будинку для вечірок під Буенос-Айресом.

За версією медиків, жінка померла через передозування наркотиків. В її крові були знайдені сліди алкоголю, кокаїну і ЛСД. Однак брат і адвокат Наташі вважають, що це могло бути вбивство.

Так, у 2018 році Хаитт заявила, що знає імена людей, які займають політичні посади в Аргентині, які займаються педофілією. Крім політиків у цю групу, за її словами, входили також релігійні діячі, телевізійні продюсери і телеведучі.

А пізніше Наташа зізналася, що їй погрожують. Вона написала пост, в якому попереджала, що може незабаром померти.

“Попереджаю: я не збираюся здійснювати самогубство, не планую померти від передозування, втопитися у ванні або застрелитися. Якщо це станеться, знайте, що це зробила не я. Збережіть цей твіт”, – написала модель.

Розслідування загадкової смерті Наташі Хаитт триває. У моделі залишилося двоє дітей.