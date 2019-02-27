Соціологи: 96,6% жителів Архангельської області проти сміттєвого полігону в Шиесе

Переважна більшість жителів Архангельської області виступають проти будівництва сміттєвого полігону на станції Шиес, де передбачається приймання сміття зі столиці та інших регіонів. Про це, як передає «Двіна Сьогодні», на екологічному форумі «Чисте Північ — чиста країна!» повідомила директор Центру соціальних вимірів «Фокус» Ольга Руссова.

Соціологи опитали понад 4 тис. осіб і 96,6% респондентів заявили, що виступають проти экотехнопарка на станції Шиес, а 81,6% сіверян виступили проти будівництва міжмуніципального полігону для сміття в Рикасихе.

84,6% учасників опитування готові вийти на мітинг, щоб виступити проти будівництва. При цьому Руссова підкреслила, що опитані були не тільки активісти та учасники протестних акцій, похибка вибірки становить не більше 1,5%.