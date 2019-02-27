Експерти в опитуванні ВШЕ погіршили прогноз по ВВП Росії

Консенсус-прогноз незалежних аналітиків, опитаних Вищою школою економіки (ВШЕ), передбачає зростання ВВП Росії в 2019 році на 1,3%, констатує заступник директора інституту «Центр розвитку» ВШЕ Сергій Смирнов в огляді «Коментарі про державу і бізнесі» (є біля РБК).

Таким чином, очікування на поточний рік погіршилися на 0,1 процентного пункту в порівнянні з консенсус-оцінкою тримісячної давності.

Отже, несподівано висока офіційна оцінка зростання російської економіки — на 2,3% в 2018 році — не привела до зростання оптимізму серед незалежних експертів.

В опитуванні, яке Центру розвитку ВШЕ провів з 13 по 20 лютого, взяли участь 25 експертів, у тому числі аналітики Альфа-банку, MICROSOFT, Morgan Stanley, Nordea Bank, JPMorgan і ін.

Нагадаємо, що на початку лютого Федеральна служба державної статистики (Росстат) оголосила про зростання ВВП Росії, за першою оцінкою, на 2,3% в минулому році (після 1,6% у 2017 році). Причому ці дані істотно перевершили офіційні прогнози. Зокрема, Центробанк РФ очікував приросту ВВП в 2018 році лише в діапазоні 1,5-2%, і то це була оцінка поблизу верхньої межі прогнозного інтервалу.

Пізніше в Мінекономрозвитку заявили, що прискорення зростання ВВП Росії в минулому році «не є стійким» і, по більшій частині, обумовлено «разовими факторами».

Тим часом аналітики Інституту досліджень та експертизи Зовнішекономбанку представили свої розрахунки, згідно з якими ВВП Росії, очищений від сезонного фактора, скоротився в січні на 0,2% до попереднього місяця, коли він виріс на 0,3%. Більш того, в річному зіставленні економіка країни додала лише 0,8% після стрибка на 2,3% у грудні-2018 (за першою оцінкою Росстата).

Додамо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своєму січневому огляді переглянув у бік пониження прогноз по зростанню ВВП Росії з колишніх, жовтневих, 1,8% до 1,6% в 2019 році і 1,7% в 2020 році.

Втім, президент РФ Володимир Путін переконаний, що необхідно домогтися високих темпів економічного зростання Росії, в тому числі для боротьби з бідністю. «Потрібні високі темпи економічного зростання. Тільки так можна перемогти бідність», — заявив 20 лютого глава держави, виступаючи з посланням Федеральним зборам. За його словами, вже в 2021 році темпи зростання економіки Росії повинні перевищити 3%.