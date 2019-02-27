НАБУ закриє всі кримінальні справи про незаконне збагачення — ЗМІ

Джерело в правоохоронних органів розповів журналістам про те, що всі кримінальні справи про незаконне збагачення закриють.

За інформацією співрозмовника, всі відкриті кримінальні провадження Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою щодо незаконного збагачення повинні бути закриті після рішення Конституційного суду.

«За логікою, всі справи про незаконне збагачення повинні після цього бути закриті. Подивимося», — зазначив він, коментуючи рішення Конституційного суду.

Крім того, джерело розповіло журналістам, що даний «проблемне питання», швидше за все, буде підніматися на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради України сьогодні, 27 лютого.