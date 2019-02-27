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У Непалі міністр і чиновники розбилися при аварії вертольота

27.02.2019

В Непале министр и чиновники разбились при крушении вертолетаЧиновники збиралися відвідати храм.

Міністр культури, туризму і цивільної авіації Непалу Рабиндра Адхікарі і ще шість людей загинули під час катастрофи вертольота.

Катастрофа сталася в гористому районі Тапледжунг. Місцеві жителі почули звук вибуху і побачили клуби диму, що піднімається в районі катастрофи. Причини катастрофи поки не повідомляються.

Міністр та супроводжуючі його чиновники збиралися відвідати храм Тапледжунге, після чого вилетіти в сусідній район Панчтхар для інспекції нового аеропорту.

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