У Непалі міністр і чиновники розбилися при аварії вертольота

Чиновники збиралися відвідати храм.



Міністр культури, туризму і цивільної авіації Непалу Рабиндра Адхікарі і ще шість людей загинули під час катастрофи вертольота.

Катастрофа сталася в гористому районі Тапледжунг. Місцеві жителі почули звук вибуху і побачили клуби диму, що піднімається в районі катастрофи. Причини катастрофи поки не повідомляються.

Міністр та супроводжуючі його чиновники збиралися відвідати храм Тапледжунге, після чого вилетіти в сусідній район Панчтхар для інспекції нового аеропорту.