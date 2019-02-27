Представник Держдепу США: Ми з нетерпінням чекаємо, коли Крим повернеться Україні

Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні до повного відновлення її територіальної цілісності і суверенітету. Про це на прес-конференції в Києві заявив спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, повідомляє УНІАН.

Представник Держдепу запевнив, що США ніколи не визнають Крим російським і продовжать посилювати санкції, введені в РФ з-за приєднання півострова. Він зазначив, що Євросоюз «робить те ж саме».

«Але слів і санкцій недостатньо. Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію з репресіями в контексті прав людини і політичних прав у Криму. І ми з нетерпінням очікуємо день, коли Крим знову стане частиною України», — сказав Волкер.

Напередодні Волкер, який перебуває з візитом в Україні, провів зустріч з українським президентом Петром Порошенком. Переговори відбулися на борту американського ракетного есмінця «Дональд Кук» (USS Donald Cook (DDG 75), який прибув в порт Одеси.

Крим увійшов до складу Росії в березні 2014 року за підсумками проведеного на півострові референдуму. Україна вважає Крим своєї тимчасово окупованою територією. Російське керівництво наполягає, що питання про статус півострова закритий.