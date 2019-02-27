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У Росії пропонують називати військових і поліцейських «панами»

27.02.2019

В России предлагают называть военных и полицейских «господами»

У Росії пропонують відновити звернення «пан» у всіх силових та інших відомствах, пов’язаних із забезпеченням законності і порядку.

На думку російського депутата, звернення «товариш», яка зараз діє в МВС, армії та інших силових структурах Росії, більше не актуально. Він також зазначив, що до революції в російській армії і жандармерії було прийнято звернення — «пан».

Головною причиною для зміни традиційного звернення, за словами Петрова, служить «якісне зростання» за останні роки російських Міноборони і МВС.

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