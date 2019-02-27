У В’єтнамі почалися переговори Трампа та Кім Чен Ина

Трамп пообіцяв Північної Кореї “велике майбутнє”.



Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин сьогодні зустрілися вдруге, на цей раз у В’єтнамі.

Лідери двох країн потиснули руки і, посміхаючись, позували фотографам на тлі прапорів, відкривши дводенний саміт.

Зустріч проходить у центрі Ханоя в готелі Metropole. Трамп і Кім Чен Ин сьогодні проведуть зустріч віч-на-віч, поки невідомо, чи буде після неї прес-конференція.

Трамп пообіцяв Північної Кореї “велике майбутнє”. “Я думаю, що ваша країна має величезний економічний потенціал. Я думаю, у вас буде величезне майбутнє, ви – великий лідер. Ми допоможемо, щоб це відбулося”, – сказав Трамп Киму.

Перший саміт США і КНДР пройшов 12 червня 2018 року в Сінгапурі. За його підсумками лідери країни підписали спільну заяву, в якій йдеться про те, що Північна Корея готова до денуклеаризації.