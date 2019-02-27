Журналісти розкрили суми “гітлерівських пенсій” в Бельгії

Їх отримують колишні військові СС.

Крайовий союз Рейнських земель (LVR) відповів на публікації бельгійських і нідерландських ЗМІ про “гітлерівських пенсії для колишніх службовців “ваффен-СС”. У прес-службі організації повідомили DW у середу, 27 лютого, що мова, ймовірно, йде про доплати за прийнятим у 1950 році федеральним законом “Про забезпечення постраждалих у війні” (BVG), а розмір цих допомог в Бельгії і Нідерландах становить близько 330 євро в місяць.

У LVR підкреслили, що факт служби у вермахті або підрозділах “ваффен-СС” сам по собі не є підставою для отримання таких виплат. Заявку на доплату за BVG можуть подати постраждали від бойових дій у Другій світовій війні на території Німеччини або окупованих нею країн. Закон не виключає отримання таких виплат колишніми есесівцями. “Членство в СС є причиною для підозр, але не веде до автоматичного відкликання посібників. В кожному окремому випадку повинно бути доведено, що людина своїми діями вчинив злочин проти основ людяності або принципів правової держави”, – зазначили в організації.

За даними LVR на кінець 2018 року, в Бельгії відповідні пенсійні доплати отримували 20 чоловік, 14 з них були громадянами ФРН. В організації також зазначили, що стосовно бельгійських одержувачів допомог в 2018 році вже була проведена додаткова перевірка на предмет підстав для відкликання виплат. “Ні в одному з випадків не було виявлено таких причин”, – додали в LVR. У Нідерландах доплати отримують 34 людини, 22 з них – німці.

Раніше бельгійська газета De Morgen повідомила, що 27 літніх людей в Бельгії отримують додаткові пенсії, нібито гарантовані ще Адольфом Гітлером, а їх розмір становить 425 – 1275 євро. У Федеральному міністерстві праці та соцзабезпечення Німеччини у відповідь пояснили, що ніхто з одержувачів допомоги по BVG в Бельгії не служив у “ваффен-СС”. DW розбирала докладно історію навколо цих пенсійних доплат.