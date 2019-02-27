Залишилися лічені дні? Названа нова дата кінця світу

Вчені заявили, що 8 березня прибульці з планети-вбивці Нібіру заморозять Землю і настане кінець світу.

Конспірологи за допомогою електронних телескопів і спектрального аналізу вирахували розміри і склад невпізнаного об’єкта. Виходячи з отриманих даних, вчені прийшли до висновку, що небесне тіло, виявлене в тисячі разів більше Землі, і ця невідома планета цілком придатна для життя.

“Вчені переконані, що це та сама Нібіру, яка вже 8 березня впритул підійде до Землі”, – наголошується в статті.

Як стверджують уфологи, наша планета буде захоплена ануннаками без найменших воєн і руйнувань. Експерти кажуть, що планета-вбивця підлетить до Марса, встане на його орбіту і почне притягувати до себе Землю, віддаляючи її від зігріваючого Сонця і руйнуючи магнітні полюси, що утримують земну атмосферу.

Через кілька годин після такого тяжіння наша планета катастрофічними темпами почне втрачати своє тепло. Земля буде швидко остигати, температура перед кінцем світу досягне позначки -273 градусів.