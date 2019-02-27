Падіння брили льоду з даху на дитину потрапило на відео

В Рязані з даху будинку на трирічну дитину впав величезний шматок льоду, повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету. Інцидент потрапив на відео.

На кадрах видно, як маленький хлопчик грає в заметі, неподалік стоїть його мати. Раптово на хлопчика обрушується брила льоду, яка, ймовірно, також зачепила дроти ЛЕП. Малюка відкидає в бік, він втрачає свідомість. Жінка безрезультатно намагається привести в почуття.

У відомстві зазначили, що дитина перебуває в реанімації.

Порушено справу за частиною 2 статті 293 КК («Халатність»). Слідчі і криміналісти оглянули місце події.

Встановлюються всі обставини події, вилучаються документи керуючої компанії.

https://lenta.ru/news/2019/02/27/horror/