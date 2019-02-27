У Мадриді атакували посольство Північної Кореї

Персонал зв’язали.



Група невідомих чоловіків вторглася в посольство Північної Кореї в Мадриді, зв’язала персонал і через чотири години втекла з комп’ютерами.

Інцидент стався ще минулої п’ятниці. Міністерство внутрішніх справ Іспанії офіційно повідомило, що поліція розслідує інцидент, але не надала деталей, крім того, що постраждав громадянин КНДР і ніхто не подав скарги.

За даними ЗМІ, однієї із співробітниць посольства вдалося звільнитися і втекти, попередивши сусідів про напад.

Вона повідомила, що співробітників посольства зв’язали і затиснули їм рот. Проте поліція, що прибула на виклик, постукала в двері і почула у відповідь, що все в порядку. Через деякий час територію посольства покинули два автомобіля, а незабаром вийшов і персонал.

Повідомляється, що зловмисники забрали комп’ютери, що належать співробітникам. Поліція з’ясовує, яка інформація містилася на комп’ютерах і що могло бути вкрадено додатково.

Поліція не виключає будь-яких мотивів нападу, включаючи розбій.

Іспанія входить в групу країн, які вислали північнокорейських послів в 2017 році. За даними джерел, дипломатом самого високого рангу в посольстві КНДР в Іспанії зараз є торговий аташе.