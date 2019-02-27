На межі війни: Пакистан збив два військових літаки Індії – є загиблі

Збройні сили Пакистану підтвердили, що збили два військових літаки Індії над спірною індійської провінцією Кашмір.

Про це повідомляє The Associated Press.

BREAKING: Army spokesman: Pakistan air force shot down 2 Indian warplanes after they crossed Kashmir border, 1 pilot captured — The Associated Press (@AP) 27 лютого 2019 р.

За даними ЗМІ, троє людей загинули в результаті атаки. Один пілот встиг катапультуватися – його пакистанські військові захопили в полон.

Ескалація конфлікту між країнами сталася напередодні, коли президент Пакистану попередив про Індію адекватної відповіді після авіаудару по Кашмір. Ця територія розділена між двома країнами і саме на пакистанську частина Індія здійснила авіаналіт напередодні.

У Нью-Делі заявили – операція була спрямована проти табору бойовиків, які взяли відповідальність за теракт 14 лютого. Тоді

В Індії наймасштабніший за десятки років теракт забрав життя 40 військових

загинули 40 індійських військових. За даними індійського уряду, бомбардування загинуло чимало бойовиків, тоді як представник пакистанської армії заперечує наявність жертв або руйнувань. Авіаудар через лінію розмежування став першим за майже півстоліття після індо-пакистанської війни 1971 року.