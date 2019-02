На межі війни: Пакистан збив два військових літаки Індії – є загиблі

Збройні сили Пакистану підтвердили, що збили два військових літаки Індії над спірною індійської провінцією Кашмір.

Про це повідомляє The Associated Press.

BREAKING: Army spokesman: Pakistan air force shot down 2 Indian warplanes after they crossed Kashmir border, 1 pilot captured

— The Associated Press (@AP) 27 лютого 2019 р.