Борг росіян перед банками досяг 15% ВВП

У 2018 році росіяни набрали рекордну кількість кредитів. Загальна заборгованість по ним зараз становить 14,86 трлн рублів. У деяких сегментах кредитування боргове навантаження набула потворних форм.

Кредитне навантаження на одну сім’ю (співвідношення кредитної заборгованості до середньорічного доходу) у 2018 році збільшилася з 22 до 27%, пишуть “Известия”. Тепер середній борг однієї сім’ї становить 263 тисячі рублів, а прострочена заборгованість – 13,4 тисячі рублів.

Особливу стурбованість у експертів викликає те, що заборгованість російських сімей розподіляється нерівномірно серед населення. Більше половини (52%) всіх позичальників, які звернулися в банк за кредитом на купівлю житла, споживчих товарів або невідкладні потреби, вже мають як мінімум один невиплачений кредит. Загальне число таких позичальників з двома і більше кредитами сягає 15,1 млн осіб, підрахували в БКІ ОКБ.

Близько 27% позичальників – це ті, хто платить за трьома кредитами і більше. Частка банківських клієнтів з двома кредитами збереглася на рівні 25%, пише finanz.

У перспективі заборгованість росіян перед банками продовжить рости. Так в 2019 року вона може збільшитися на 10-12% до 16,3-16,6 трлн рублів, прогнозує аналітик ІК “Фрідом Фінанс” Анастасія Соснова.