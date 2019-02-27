Нідерланди пустять з молотка контрабандну російську горілку для КНДР

Вилучено 90 тисяч пляшок.



90 тисяч пляшок російської горілки, вилучених голландськими митниками за підозрою в контрабанді в Північній Кореї, ймовірно, продадуть на аукціоні або знищать. Про це заявив представник митниці Рол Веллеман.

Незаконний вантаж знайшли на китайському вантажному судні в порту Роттердама минулого тижня. Доля горілки, виявленої в контейнері, захованому під фюзеляжем літака, може залежати від того, чи вирішать прокурори висунути звинувачення в спробі порушити санкції ООН проти північнокорейського режиму.

Варто відзначити, що США неодноразово звинувачували Росію в порушенні режиму санкцій проти КНДР.