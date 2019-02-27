Ніцой влаштувала бурхливу суперечку з копами

Письменниця Лариса Ніцой поскаржилася на те, що поліція проігнорувала її виклик із-за зауваження з приводу спілкування російською мовою.

Вона викликала копів після неодноразової спроби домушника потрапити в її квартиру. Про інцидент Ніцой розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Письменниця каже, що вже тричі намагалася повідомити правоохоронців про загрозу вторгнення в її житло, однак її продовжують ігнорувати.

Після першої спроби вона зробила зауваження поліцейському з-за того, що він розмовляв з нею не державною мовою.

“Чому Ви так зі мною розмовляєте? Ви що, з Тамбова телефонуйте? Я Вас питаю ще раз, чому ви так зі мною розмовляєте, адже українська поліція говорить українською. А ви мені і далі тулите свою мову”, — звернулася вона до співрозмовника. Після цього, стверджує Ніцой, на іншому кінці дроту кинули трубку.

Однак вона знову зателефонувала за номером 102 і поскаржилася на те, що її виклик проігнорували, а також на відмову копа говорити з нею українською мовою.

“Мені подзвонила якась поліцейське чмо, говорило російською мовою і на моє зауваження розмовляти українською кинув трубку”, — обурилася жінка.

На останнє зауваження Ніцой відповіли, що передадуть цю інформацію черговому, чим ще більше розлютили її.

“Ви знущаєтесь наді мною?! Чому ви доводьте ситуацію до такого стану, що хочеться йти і брати вас там всіх за дупи?” — цитує письменниця продовження свого спілкування з поліцією. Воно також закінчилося тим, що в ділянці повісили трубку.

Третя спроба додзвонитися до правоохоронців теж не увінчалася успіхом. Незважаючи на всі скарги заявниці, ні одну з її проблем так і не вирішили і наряд не прибув за місцем її проживання.

“Минуло кілька годин. Поліції немає і, мабуть, не буде, або припреться в свинячий голос. Можете не їхати, я вас не чекаю. Викликала майстра з ремонту. Кого там дискримінують у нас в країні і кого переслідують? Меншини?” — завершила свій гнівний пост Ніцой.